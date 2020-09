Giorgi-Yastremska in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di domenica 13 settembre 2020) L’italiana Camilaaffronterà l’ucraina Dayana, in occasione del primo turno degliBNL d’Italia. L’azzurra dovrà vedersela contro una giocatrice particolarmente ostica, una delle future stelle del circuito Wta e già nota per le sue caratteristiche tecniche apprezzabili. Il match andrà in scena fra la giornata di lunedì 14 e martedì 15 settembre, sebbened’inizio non siano ancora stati precisati ufficialmente. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livetrasmesso sul sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà ...

Gli Internazionali 2020 svelano il tabellone principale. E' Novak Djokovic ad occupare la posizione numero uno del seeding: il serbo beneficerà di un bye al primo turno, così come Rafael Nadal, numero ...A New York la fuoriclasse giapponese, ad appena 22 anni, ha raccolto il suo terzo titolo Slam, il secondo agli Us Open dopo quello del 2018. In finale ha battuto in rimonta la 31 enne ex numero 1 del ...