Due trapper tra gli stupratori di Matera, uno è figlio di una poliziotta (Di domenica 13 settembre 2020) Federico Garau Altri ragazzi coinvolti nella violenza sessuale commessa ai danni delle 2 ragazzine inglesi, indagati anche due cantanti trap. Uno è figlio di una poliziotta della zona Proseguono le indagini sul caso di stupro a Pisticci (Matera), avvenuto nella notte fra il 7 e l'8 settembre scorsi. Oltre ai giovani fermati con l'accusa di violenza sessuale (Michele Masiello, Alberto Lopatriello, Alessandro Zuccaro e Giuseppe Gargano), sono finiti nel mirino degli inquirenti anche due cantanti trap, tali Red Michael e Meu Deus. Uno di loro è addirittura figlio di una poliziotta. I fatti, secondo quanto ricostruito dalla procura della Repubblica, si sono verificati durante una festa organizzata all'interno di una villa sita a Marconia di Pisticci. Qui due giovani turiste inglesi ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Federico Garau Altri ragazzi coinvolti nella violenza sessuale commessa ai danni delle 2 ragazzine inglesi, indagati anche due cantanti trap. Uno èdi unadella zona Proseguono le indagini sul caso di stupro a Pisticci (), avvenuto nella notte fra il 7 e l'8 settembre scorsi. Oltre ai giovani fermati con l'accusa di violenza sessuale (Michele Masiello, Alberto Lopatriello, Alessandro Zuccaro e Giuseppe Gargano), sono finiti nel mirino degli inquirenti anche due cantanti trap, tali Red Michael e Meu Deus. Uno di loro è addiritturadi una. I fatti, secondo quanto ricostruito dalla procura della Repubblica, si sono verificati durante una festa organizzata all'interno di una villa sita a Marconia di Pisticci. Qui due giovani turiste inglesi ...

