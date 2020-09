Cosa c’è dietro al Gasdotto Nord Stream 2 e perché l’avvelenamento di Navalny potrebbe interromperne il completamento? (Di domenica 13 settembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere sul mega Gasdotto russo-tedesco. La conferma che il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con Novichok ha intensificato le richieste alla Germania di rivedere il suo sostegno al Nord Stream 2, il mega progetto di Gasdotto di Gazprom che collega i due paesi. Il cancelliere tedesco Angela Merkel non escluderà tali conseguenze per il progetto se la Russia non riesce a indagare a fondo sull’incidente, ha detto lunedì il suo portavoce, sollevando le speculazioni su una possibile inversione del supporto di lunga data di Berlino per il Nord Stream 2, che avrebbe dovuto essere attivo dalla fine del 2019. I critici – compreso il governo degli Stati Uniti e molti ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 13 settembre 2020) Tutto quello che c’è da sapere sul megarusso-tedesco. La conferma che il leader dell’opposizione russa Alexeiè stato avvelenato con Novichok ha intensificato le richieste alla Germania di rivedere il suo sostegno al2, il mega progetto didi Gazprom che collega i due paesi. Il cancelliere tedesco Angela Merkel non escluderà tali conseguenze per il progetto se la Russia non riesce a indagare a fondo sull’incidente, ha detto lunedì il suo portavoce, sollevando le speculazioni su una possibile inversione del supporto di lunga data di Berlino per il2, che avrebbe dovuto essere attivo dalla fine del 2019. I critici – compreso il governo degli Stati Uniti e molti ...

