Calcio: PSG, Florenzi subito in campo contro OM di Strootman (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 13 SET - Appena sbarcato a Parigi, Alessandro Florenzi scende in campo questa sera al Parco dei Principi - davanti a 4.000 spettatori, quelli consentiti dalle regole sanitarie, - nella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 13 SET - Appena sbarcato a Parigi, Alessandroscende inquesta sera al Parco dei Principi - davanti a 4.000 spettatori, quelli consentiti dalle regole sanitarie, - nella ...

lunatica10001 : RT @RaiSport: ? #PSG, #Florenzi subito in campo contro #OM di #Strootman Il #terzino appena arrivato subito schierato nella #squadra decima… - RaiSport : ? #PSG, #Florenzi subito in campo contro #OM di #Strootman Il #terzino appena arrivato subito schierato nella… - tuttosport : #TheTimes: '#Mbappé vuole lasciare il #Psg nel 2021' - Ftbnews24 : #Psg, #Mbappè ha chiesto la cessione: nuova avventura per il francese? - LeoWolf1992 : RT @augustociardi75: #Mbappe comunica al #PSG che fra un anno se ne andrà, non rinnovando il contratto che scade fra 2 anni. Queste scenegg… -