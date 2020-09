Anna Tatangelo | chi è | età | carriera | figlio | Gigi D’Alessio | curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) Ricca di ospiti la prima puntata della nuova stagione di Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti ancheTantagelo. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla cantante.: chi è, età,è nata a Sora il 9 gennaio del 1987. A partire dal 1994,ha iniziato a partecipare a varie manifestazioni canore, regionali e provincia. Nel 1999 si è aggiudicata il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo. Nel 2002, a soli 15 anni, ha partecipato e ha vinto nella Categoria Giovani al Festival di Sanremo con il brano ‘Doppiamente ...