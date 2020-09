Al governo serve un 'tagliando' dopo le Regionali, dice Orlando (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Il vicesegretario dem, Andrea Orlando, non esclude un rimpasto del governo dopo le Regionali. "Non si tratta di dare spazio a questo o quel partito ma di concentrarsi sui filoni prioritari per accedere al Recovery Fund". "Credo - dice - che per il governo sia necessario fare un tagliando per affrontare una fase nuova",e aggiunge che "la capacità progettuale del Paese è diminuita e ci troviamo nella situazione di dover spendere 209 miliardi di euro in un Paese che da molto tempo fa tagli". Orlando poi non esclude "che possa esserci un effetto sull'assetto del governo ma non mi pare questo la cosa più fondamentale", dice rispondendo a una domanda su un eventuale ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Il vicesegretario dem, Andrea, non esclude un rimpasto delle. "Non si tratta di dare spazio a questo o quel partito ma di concentrarsi sui filoni prioritari per accedere al Recovery Fund". "Credo -- che per ilsia necessario fare unper affrontare una fase nuova",e aggiunge che "la capacità progettuale del Paese è diminuita e ci troviamo nella situazione di dover spendere 209 miliardi di euro in un Paese che da molto tempo fa tagli".poi non esclude "che possa esserci un effetto sull'assetto delma non mi pare questo la cosa più fondamentale",rispondendo a una domanda su un eventuale ...

