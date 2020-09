Vaccino, AstraZeneca riprende i test sui volontari (Di sabato 12 settembre 2020) AstraZeneca ha ripreso i test sul Vaccino in Gran Bretagna. Abrignani: “Una buona notizia”. LONDRA (INGHILTERRA) – AstraZeneca ha ripreso i test sul Vaccino in Gran Bretagna. La notizia è stata comunicata dalla stessa casa farmaceutica precisando che il via libera è arrivato dalle autorità brianniche. Lo stop era arrivato il 6 settembre dopo una reazione contraria su uno dei volontari. Le indagini, concluse a tempi record, hanno ribadito come il problema riscontrato sulla donna è stato casuale e non provocato dal Vaccino. Nelle prossime settimane ci continuerà con il percorso dei test clinici. La speranza è quella di riuscire ad avere il via libera al ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)ha ripreso isulin Gran Bretagna. Abrignani: “Una buona notizia”. LONDRA (INGHILTERRA) –ha ripreso isulin Gran Bretagna. La notizia è stata comunicata dalla stessa casa farmaceutica precisando che il via libera è arrivato dalle autorità brianniche. Lo stop era arrivato il 6 settembre dopo una reazione contraria su uno dei. Le indagini, concluse a tempi record, hanno ribadito come il problema riscontrato sulla donna è stato casuale e non provocato dal. Nelle prossime settimane ci continuerà con il percorso deiclinici. La speranza è quella di riuscire ad avere il via libera al ...

