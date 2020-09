The Gunk | ecco perché è un’esclusiva Xbox

Leggi su tuttotek

(Di sabato 12 settembre 2020) Image and Form Games ha spiegato, in un’intervista a GamingBolt il perché il loro prossimo titolo, The, sarà un’esclusiva diUno dei migliori indie developer presenti sulla scena internazionale al giorno d’oggi è sicuramente Image and Form Games. La loro serie di SteamWorld ha creato titoli veramente eccezionali, di qualità e varietà eccellenti, e che si sono imposti nel mercato indie di prepotenza. Il loro prossimo titolo, The, punta ad essere però qualcosa di molto diverso e molto più ambizioso. Il gioco è stato recentemente svelato ad unShowcase ed è un action-adventure game in terza persona che ha catturato l’attenzione di molti, fra pubblico e stampa. La cosa più curiosa è il fatto ...