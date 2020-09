Sei persone morte dopo essersi iniettate un finto farmaco anti-Covid, spacciato per Remdesivir (Di sabato 12 settembre 2020) Sono almeno sei le persone morte a Shahriar, nella provincia di Teheran, in Iran. Il decesso è avvenuto dopo l’iniezione di un falso farmaco, spacciato per Remdesivir, utile a combattere il coronavirus. Cinque membri di un gruppo criminale, che vendevano falsi flaconi per 450 milioni di rials (circa 2000 dollari), sono stati ora arrestati. La banda aveva già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. A riferire i fatti è la Fars News Agency, un’agenzia di stampa iraniana.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Sono almeno sei lea Shahriar, nella provincia di Teheran, in Iran. Il decesso è avvenutol’iniezione di un falsoper, utile a combattere il coronavirus. Cinque membri di un gruppo criminale, che vendevano falsi flaconi per 450 milioni di rials (circa 2000 dollari), sono stati ora arrestati. La banda aveva già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. A riferire i fatti è la Fars News Agency, un’agenzia di stampa iraniana.L'articolo Meteo Web.

GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - SeaWatchItaly : 'Caro Capitano, grazie per il tuo aiuto, sei il nostro eroe. L'Europa non ci vuole vivi'. 27 persone soccorse un m… - Agenzia_Ansa : Gli incontri sociali con più di sei persone saranno proibiti in #Inghilterra a partire da lunedì a causa del forte… - louviiaa : @cookiesandcrem_ oddio sei tipo una delle uniche persone che ho trovato che ha visto chicago fire ?? - Softvharry_ : @ilfagiolinolou Non sono solo io a quanto pare che non ho colto il messaggio, sei tu che ti sei espressa male, dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei persone Regno Unito: al via la "rule of six", vietati assembramenti con più di sei persone Il Manifesto Esplosione in un palazzo a Milano: diversi feriti, uno è grave. Ipotesi fuga di gas

All’interno del palazzo di piazzale Libia si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali È un ragazzo di 30 anni colui che ha riportato le ferite maggiori a seguito dello sco ...

Franco Visioli, maestro del suono che sfugge alle definizioni

Conosce il modo di passare dal suono di sintesi alla verità della natura, interviene sulle voci e crea labirinti musicali in cui si incontrano Monteverdi, PJ Harvey, Rota e i Led Zeppelin. Segue una d ...

All’interno del palazzo di piazzale Libia si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali È un ragazzo di 30 anni colui che ha riportato le ferite maggiori a seguito dello sco ...Conosce il modo di passare dal suono di sintesi alla verità della natura, interviene sulle voci e crea labirinti musicali in cui si incontrano Monteverdi, PJ Harvey, Rota e i Led Zeppelin. Segue una d ...