Riforme | la proposta del Pd su sfiducia collettiva e revoca dei ministri

AGI - Il Pd presenterà in Parlamento una proposta di legge costituzionale sulla sfiducia costruttiva e la revoca dei ministri. Lo annuncia una nota del partito, in cui si spiega: "Proseguendo sulla strada delle Riforme, il cui cantiere si è riaperto anche per iniziativa del Pd nelle scorse settimane, il Partito Democratico presenterà nei prossimi giorni in Parlamento, alla Camera e al Senato, una proposta di riforma costituzionale per rafforzare l'impronta riformista dell'attuale maggioranza di governo. Una proposta organica che consenta, dopo aver dato il via libera alla riduzione dei parlamentari come uno dei tasselli di un quadro di Riforme, di ottenere due risultati: l'ottimizzazione e razionalizzazione della forma di governo ...

