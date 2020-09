Ragazzo di 26 anni ucciso a coltellate dall'ex della fidanzata. Feriti anche lei e il padre (Di sabato 12 settembre 2020) Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia , è stato ucciso a coltellate questa notte durante un litigio con l'ex compagno della sua fidanzata. Feriti anche la ragazza , 22enne, e il ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia , è statoquesta notte durante un litigio con l'ex compagnosuala ragazza , 22enne, e il ...

ValeNappi : A 12 anni vidi un ragazzo masturbarsi in auto in mezzo al traffico. Io ero a piedi e gli passai di fianco. All'epoc… - poliziadistato : Da Francesco della #Poliziaferroviaria Bari una sua bici in regalo a Martin, un ragazzo africano che vive e lavora… - gennaromigliore : Un dolore immenso. L’assassinio di #WillyMonteiroDuarte mi porta un dolore immenso. A un ragazzo di vent’anni non p… - Jo66227725 : RT @Monicanpl: Un ragazzo di 14 anni di origini afghane mi ha appena fermato per chiedermi se la nave inviata dalla Germania è arrivata. È… - DanAngelelli : RT @Monicanpl: Un ragazzo di 14 anni di origini afghane mi ha appena fermato per chiedermi se la nave inviata dalla Germania è arrivata. È… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Collegno, ventenne con una roncola tenta di uccidere ragazzo di 16 anni nel metrò: "Non mi ha pagato la droga" La Repubblica CRONACA meteo: SCENARI APOCALITTICI tra California, Oregon e Wahsington devastati dagli INCENDI - VIDEO

AGGIORNAMENTO VENERDÌ. Non danno tregua gli incendi che stanno mettendo in ginocchio da giorni gli stati occidentali degli USA, Washington, Oregon e soprattutto California. Sale a 23 il numero delle v ...

Bitetto. Uccide fidanzato della ex e ferisce padre e ragazza

(ANSA) – BARI, 12 SET – Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia, è stato ucciso a coltellate questa notte durante un litigio con l’ex compagno della sua fidanzata. Feriti anche la r ...

AGGIORNAMENTO VENERDÌ. Non danno tregua gli incendi che stanno mettendo in ginocchio da giorni gli stati occidentali degli USA, Washington, Oregon e soprattutto California. Sale a 23 il numero delle v ...(ANSA) – BARI, 12 SET – Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia, è stato ucciso a coltellate questa notte durante un litigio con l’ex compagno della sua fidanzata. Feriti anche la r ...