Omicidio Willy, chiusa la palestra dove si allenavano i fratelli Bianchi. I residenti: «C’era qualcosa di strano nei cambi di gestione» (Di sabato 12 settembre 2020) L’11 settembre, alla vigilia dei funerali di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro, è stata chiusa la palestra dove si allenavano i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, attualmente in arresto per Omicidio volontario. La polizia, i carabinieri e personale della Asl sono andati al Millenium Sporting Club di Lariano e ne hanno disposto la chiusura per 5 giorni. Durante i controlli nella struttura (di 5mila metri quadri) sono emerse diverse irregolarità: come riporta la cronaca di Roma di Repubblica, oggi 12 settembre, sono state rintracciate violazioni sia di natura amministrativa sia di natura igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Alcuni lavoratori non erano in regola, il sistema di aerazione non era in ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) L’11 settembre, alla vigilia dei funerali diMonteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro, è statalasi, Gabriele e Marco, attualmente in arresto pervolontario. La polizia, i carabinieri e personale della Asl sono andati al Millenium Sporting Club di Lariano e ne hanno disposto la chiusura per 5 giorni. Durante i controlli nella struttura (di 5mila metri quadri) sono emerse diverse irregolarità: come riporta la cronaca di Roma di Repubblica, oggi 12 settembre, sono state rintracciate violazioni sia di natura amministrativa sia di natura igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Alcuni lavoratori non erano in regola, il sistema di aerazione non era in ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - santidanie : RT @CesareSacchetti: Conte sarà presente ai funerali di Willy. Lo stesso Conte che non disse una parola sull'omicidio di Filippo Limini mas… - TLATERINA : RT @La7tv: #ottoemezzo Willy, Nicola #Gratteri: 'Quei ragazzi hanno avuto atteggiamento mafioso: controllo del territorio. E' la concausa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, cambia l’accusa: «Chi l’ha picchiato voleva uccidere» Corriere della Sera Salvini a Matera zittisce i contestatori e la Ferragni: "Tornerò qui da presidente del consiglio"

«Ho detto che tornerò a Matera da Presidente del Consiglio perché è questo che gli italiani, stando a tutti i sondaggi, vogliono. Il governo Pd-M5s litiga su tutto e mi auguro vada a casa prima possib ...

Quelle magliette bianche, candide e disarmanti, come lo sguardo di Willy

Quanto sarebbe stato facile per i famigliari di Willy e per i loro avvocati profittare della nuova decisione del Pubblico Ministero di modificare il titolo di reato, da omicidio preterintenzionale a d ...

«Ho detto che tornerò a Matera da Presidente del Consiglio perché è questo che gli italiani, stando a tutti i sondaggi, vogliono. Il governo Pd-M5s litiga su tutto e mi auguro vada a casa prima possib ...Quanto sarebbe stato facile per i famigliari di Willy e per i loro avvocati profittare della nuova decisione del Pubblico Ministero di modificare il titolo di reato, da omicidio preterintenzionale a d ...