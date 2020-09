“Noi Campani” a Pietrelcina: nominati Gianluca Maio e Mino Forgione (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo raccolto una nuova ed importante adesione, anche il Comune di Pietrelcina, infatti, entra a far parte del progetto di ‘Noi Campani’. A dichiararlo sono Domenico Parisi e Molly Chiusolo rispettivamente presidente e segretario provinciale del partito con Clemente Mastella leader. A rappresentarci saranno Gianluca Maio e Mino Forgione, il primo sarà presidente mentre il secondo svolgerà le funzioni di segretario. Siamo certi di aver individuato e nominato gli uomini giusti per rivestire questo ruolo – aggiungono i vertici provinciali di ‘Noi Campani’. “Ogni nuova adesione è motivo di orgoglio per noi – dichiara Mauro De Ieso, responsabile Enti locali di ‘Noi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo raccolto una nuova ed importante adesione, anche il Comune di, infatti, entra a far parte del progetto di ‘Noi Campani’. A dichiararlo sono Domenico Parisi e Molly Chiusolo rispettivamente presidente e segretario provinciale del partito con Clemente Mastella leader. A rappresentarci saranno, il primo sarà presidente mentre il secondo svolgerà le funzioni di segretario. Siamo certi di aver individuato e nominato gli uomini giusti per rivestire questo ruolo – aggiungono i vertici provinciali di ‘Noi Campani’. “Ogni nuova adesione è motivo di orgoglio per noi – dichiara Mauro De Ieso, responsabile Enti locali di ‘Noi ...

