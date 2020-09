Migranti | Mediterranea | “A bordo di nave Mare Jonio i naufraghi bloccati da 38 giorni”

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – “Questa notte MRCC di Roma Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e il CIRM – Centro Internazionale Radio Medico hanno tempestivamente risposto a una richiesta di urgente evacuazione medica, in codice “Medevac”, partita dalla nave Mare Jonio. In serata, infatti, si erano aggravate le condizioni di salute della donna al quarto mese di gravidanza, gia’ duramente provata da oltre un mese di permanenza, senza assistenza sanitaria da terra, a bordo della Maersk Etienne”. Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, la cui nave Mare Jonio ha trasferito a bordo nei giorni scorsi i naufraghi bloccati da 38 giorni sul mercantile danese Maersk Etienne.

Da un lato una nave, quale la Alan Kurdi, che torna in mare dopo quattro mesi e lancia accuse alle autorità italiane per aver fermato le attività dell'Ong tedesca in tutto questo tempo. Dall'altro inv ...