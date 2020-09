Lukaku su FIFA 21 depotenziato? Polemiche per i valori ritoccati (Di sabato 12 settembre 2020) Bene o male, purché se ne parli. È questa una delle regole fondamentali nel mondo della comunicazione. E la polemica montata da Lukaku con FIFA 21 potrebbe rientrare appieno in questa tipologia di parametro. Perché quello dell’attaccante dell’Inter è sostanzialmente uno sfogo doveroso verso il titolo calcistico di Electronic Arts. Il nuovo capitolo della serie si appresta a fare il proprio esordio sulla scena videoludica tra meno di un mese. Un lasso di tempo entro il quale il gioco accoglierà prima la demo e poi la Web App, utile per gestire il club di Ultimate Team anche lontano dalla console. Non sono mancate però rimostranze, come quelle del centravanti belga, che ha mosso critiche in virtù delle scelte operate dagli addetti ai lavori. In particolare quella di Lukaku ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Bene o male, purché se ne parli. È questa una delle regole fondamentali nel mondo della comunicazione. E la polemica montata dacon21 potrebbe rientrare appieno in questa tipologia di parametro. Perché quello dell’attaccante dell’Inter è sostanzialmente uno sfogo doveroso verso il titolo calcistico di Electronic Arts. Il nuovo capitolo della serie si appresta a fare il proprio esordio sulla scena videoludica tra meno di un mese. Un lasso di tempo entro il quale il gioco accoglierà prima la demo e poi la Web App, utile per gestire il club di Ultimate Team anche lontano dalla console. Non sono mancate però rimostranze, come quelle del centravanti belga, che ha mosso critiche in virtù delle scelte operate dagli addetti ai lavori. In particolare quella di...

