LIVE – Osaka-Azarenka 3-1 | finale Us Open 2020 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Ile lascritta del match fra Naomie Victoria, valevole per ladegli Us. L’atleta bielorussa tenterà di frenare il percorso sin qui convincente della nipponica, in uno scontro generazionale che promette emozioni e spettacolo puro. Sportface.it vi accompagnerà mediante untestuale, in programma non prima delle ore 22.00 italiane di sabato 12 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI USAGGIORNA LA3-1 PRIMO SET – Spettacolare dritto in lungolinea di, 3-1 a suo favore. PRIMO SET ...