Le elezioni presidenziali saranno l’ennesimo scontro tra i due volti degli Stati Uniti d’America

(Di sabato 12 settembre 2020) Il 20 gennaio del 2021 il Commander in Chiefd’America pronuncerà queste parole nelle mani del presidente della Corte Suprema: «Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidentee di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie possibilità». Se vorrà, potrà aggiungere «e che Dio mi aiuti» quale frase non protocollare ma pronunciata dai presidenti più recenti. Donald Trump e Barack Obama hanno giurato per propria scelta sulla Bibbia appartenuta a Abraham Lincoln. Seguirà il discorso davanti al Congresso, la sfilata, Covid permettendo, lungo Pennsylvania Avenue e l’insediamento alla Casa Bianca. Si aprirà ...