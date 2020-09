Lazio, Lazzari: «Servono più titolari. A breve saremo al top» (Di sabato 12 settembre 2020) Manuel Lazzari ha parlato al termine dell’amichevole contro il Frosinone: le dichiarazioni dell’esterno della Lazio Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell’amichevole contro il Frosinone. «Questa partita poteva finire con più gol di scarto, ci sono stati pali, traverse, occasioni da gol, serviva più lucidità, ma manca ancora un po’ al campionato. Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto ma l’importante era mettere minuti nelle gambe visto che tra due settimane si ricomincia. Condizione fisica? In ritiro si lavora sulla forza, si mettono chilometri nelle gambe, abbiamo corso al lago, è normale. Abbiamo lavorato bene, si deve soffrire all’inizio. Oggi abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Manuelha parlato al termine dell’amichevole contro il Frosinone: le dichiarazioni dell’esterno dellaManuel, esterno della, ha parlato ai microfoni diStyle Channel al termine dell’amichevole contro il Frosinone. «Questa partita poteva finire con più gol di scarto, ci sono stati pali, traverse, occasioni da gol, serviva più lucidità, ma manca ancora un po’ al campionato. Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto ma l’importante era mettere minuti nelle gambe visto che tra due settimane si ricomincia. Condizione fisica? In ritiro si lavora sulla forza, si mettono chilometri nelle gambe, abbiamo corso al lago, è normale. Abbiamo lavorato bene, si deve soffrire all’inizio. Oggi abbiamo ...

