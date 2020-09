L’Allieva 3 backstage con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi insieme al cast della terza stagione VIDEO completo (Di sabato 12 settembre 2020) L'Allieva 3 backstage ufficiale della Rai con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi VIDEO Dopo il boom con il primo promo, arriva anche l’atteso backstage de L’Allieva 3. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi raccontano l’evoluzione di Alice e Claudio. Presenti nel backstage anche Antonia Liskova e Sergio Assisi, le new entry del cast della terza ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 12 settembre 2020) L'Allieva 3ufficialeRai conDopo il boom con il primo promo, arriva anche l’attesode L’Allieva 3.raccontano l’evoluzione di Alice e Claudio. Presenti nelanche Antonia Liskova e Sergio Assisi, le new entry del...

nuria4arias : Siamo 3 in tendenza solo con il backstage, immaginiamoci quando uscirà l'Allieva 3 cosa potrà succedere !!!… - GiadaOrls : RT @AlbertoFuschi: L’Allieva 3 backstage completo - Imprevedibile11 : RT @_valslife: siete tutte euforiche per il backstage de l'allieva? no problem, ci pensiamo io e @georg00114 a riportarvi nel mental breakd… - bimbadiziamara : RT @AlbertoFuschi: L’Allieva 3 backstage completo - georg00114 : RT @_valslife: siete tutte euforiche per il backstage de l'allieva? no problem, ci pensiamo io e @georg00114 a riportarvi nel mental breakd… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva backstage Analisi Auditel – Miss Italia 2009: La Terza Serata (e le foto dalla Finale) TVblog.it