Investito mentre passeggia in bici | 68enne sangiorgese in codice rosso al “San Pio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn)- Stavando incletta in via Aldo Moro, quando probabilmente a causa di una distrazione del conducente di una Fiat Panda, è statoed è caduto a terra. Brutta mattinata per unche è finito all’ospedale “San Pio” in, avendo riportato un trauma cranico commotivo e fratture varie agli arti inferiori. La conducente della vettura ha accusato emotivamente l’accaduto: anche per lei è giunta un’ambulanza. Sul posto è prontamente giunto il 118 e la polizia municipale. L'articoloin: ...