Incendi devastanti in California | atmosfera spettrale a San Francisco VIDEO

San Francisco spettrale. Il VIDEO che vi proponiamo è stato girato alle 11 del mattino del 9 settembre 2020. L'atmosfera sembra quella di un film futuristico, in cui il sole è perennemente oscurato o dalla pioggia o da una nube di smog. In questo caso la colpa è degli Incendi, devastanti, che si sono sviluppati tra la California e l'Oregon. Gli Incendi non si trovano vicino alla città, ma i venti che soffiano dall'interno hanno portato le ceneri fin nella zona della Baia di San Francisco, che, filtrando la luce del sole, hanno donato alla città un'atmosfera da inquietante crepuscolo diurno.

