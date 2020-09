In Sardegna si entra solo con certificato o tampone (Di sabato 12 settembre 2020) “Non c’è l’obbligo di presentarsi all’imbarco con una certificazione di negatività perché nell’ordinanza si parla solo di un invito, c’è però l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico in Sardegna entro 48 ore dallo sbarco se non si è esibita la certificazione richiesta”.Lo chiarisce all’ANSA l’assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a proposito dell’ultima ordinanza del presidente Christian Solinas che prevede i test per chi arriva nell’Isola. “Tanto è vero che - spiega - il provvedimento impone l’isolamento fiduciario sino a che non si ha l’esito del tampone”.E se, una volta in Sardegna senza ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) “Non c’è l’obbligo di presentarsi all’imbarco con una certificazione di negatività perché nell’ordinanza si parladi un invito, c’è però l’obbligo di sottoporsi amolecolare o antigenico inentro 48 ore dallo sbarco se non si è esibita la certificazione richiesta”.Lo chiarisce all’ANSA l’assessore della Sanità della Regione, Mario Nieddu, a proposito dell’ultima ordinanza del presidente Christian Solinas che prevede i test per chi arriva nell’Isola. “Tanto è vero che - spiega - il provvedimento impone l’isolamento fiduciario sino a che non si ha l’esito del”.E se, una volta insenza ...

Ora che è arrivato a settembre la Sardegna rialza le barriere contro il virus e la Regione ... In assenza di questo «accettano» di effettuare un tampone entro le 48 ore dall’arrivo e a comunicarne ...

