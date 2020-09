Il Picerno valuta ricorso al Collegio di Garanzia dopo retrocessione in D (Di sabato 12 settembre 2020) Il Picerno non è riuscito a conquistare la permanenza in Serie C, ma la società non sembra intenzionata ad arrendersi. Nella giornata di venerdì, la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso della società lucana contro la retrocessione in D per la presunta combine nella gara col Bitonto del maggio 2019. “Hanno ritenuto opportuno condannare alla retrocessione il sodalizio lucano per “presunta responsabilità oggettiva“, creando così un precedente di non poco conto“, scrive il club in una nota, “la società considera poi assolutamente infondata la sanzione applicata nei confronti di Vincenzo Mitro, che nei suoi tanti anni di esperienza calcistica -prima da arbitro e da assistente internazionale, poi da dirigente- ha sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Ilnon è riuscito a conquistare la permanenza in Serie C, ma la società non sembra intenzionata ad arrendersi. Nella giornata di venerdì, la Corte Federale d’Appello ha respinto ildella società lucana contro lain D per la presunta combine nella gara col Bitonto del maggio 2019. “Hanno ritenuto opportuno condannare allail sodalizio lucano per “presunta responsabilità oggettiva“, creando così un precedente di non poco conto“, scrive il club in una nota, “la società considera poi assolutamente infondata la sanzione applicata nei confronti di Vincenzo Mitro, che nei suoi tanti anni di esperienza calcistica -prima da arbitro e da assistente internazionale, poi da dirigente- ha sempre ...

Picerno retrocesso: «Valuteremo se ricorrere a Collegio Coni»

«Nelle prossime ore» il Picerno "valuterà se presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni». Lo ha annunciato la società lucana che, ieri, si è vista respingere dalla Corte ...

