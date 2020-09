I funerali di Willy Monteiro | l’ultimo saluto al 21enne brutalmente ucciso a Colleferro | DIRETTA

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - RossettiHermes : Oggi l'ultimo saluto a WillyAi funerali anche Conte - MaxRibaudo : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Colleferro, è il giorno dei funerali di Willy a Paliano #Willy -

La comunità di Paliano (Frosinone) si prepara a dare l'ultimo saluto a Willy Montero Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Anche il premier Conte sarà presente ai funerali, previsti per le ...La procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo imputazione per i 4 arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volo ...