Funerali Willy | tenta di portare un mazzo di fiori | bloccato dalla polizia

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - lauraboldrini : Oggi i funerali di #WillyMonteiro, con il presidente Conte e altre autorità. Per affermare che l’Italia ripudia la… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Funerali Willy, il vescovo: 'Morte barbara e ingiusta, ora silenzio' #Willy - Herbert403 : RT @AgenziaVISTA: Conte ai funerali di Willy: “Ci aspettiamo condanne severe e certe” -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Willy

«Questa storia è una bestemmia, non ci bastano pace e consolazione, nemmeno oggi che Willy esce vincitore sui suoi carnefici. La battaglia è appena incominciata» Non consoliamoci, stavolta. Non cerchi ...Migliaia di persone a Paliano per dare l'ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, nel campo sportivo del paese in provincia di Frosinone. La piccola struttura non ha potuto ospitare tutti e molti sono r ...