Florenzi | parole francesi | Paris Saint Germain il trasferimento più importante della mia carriera

ZonaGiallorossa : Le parole di @Florenzi al sito ufficiale del @PSG_inside [@ZonaGiallorossa] ? #ZonaGiallorossa #ASRoma #Florenzi… - siamo_la_Roma : ?? #Florenzi si presenta ???? Le sue prime parole da giocatore del #PSG ?? 'Voglio dare il massimo e mettere in diffi… - CronacheTweet : Le prime parole di @Florenzi da nuovo giocatore del #ParisSaintGermain - ItaSportPress : Psg, le prime parole di Florenzi: 'È uno dei club migliori d'Europa' - - siamo_la_Roma : ??? Le parole di #Florenzi ?? Il calciatore è passato al #Psg in prestito con diritto ?? 'Orgoglioso e felice di es… -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi parole

TORINO – (ANSA) – “Ce la metterò tutta per dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi. Abbiamo davanti sfide straordinarie questa stagione. Sarà un piacere e un onore raccoglierle ...Dopo l’ufficialità sono arrivate le prime parole del giocatore: “Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Il PSG oggi è uno dei migliori club d’Europa, come ...