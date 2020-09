Esplosione in un appartamento a Milano: otto feriti. Si ipotizza una fuga di gas (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Una forte Esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata questa mattina tra le 6 e le 7 in piazzale Libia, nella parte Sud di Milano. Il boato si è sentito a oltre un chilometro di distanza e centinaia di persone si sono riversate in strada. otto i feriti, di cui uno (un 30enne) è stato trasportato in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado. Gli altri 7 sono stati curati per “stati di ansia” o ferite provocate a causa della corsa precipitosa fuori dal palazzo. Una ragazza di 15 anni ha riportato un trauma alla caviglia, due persone invece si sono ferite con i vetri rotti per l'Esplosione, la cui onda d'urto ha investito scooter e auto parcheggiati davanti ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Una forte, probabilmente causata da unadi gas, si è verificata questa mattina tra le 6 e le 7 in piazzale Libia, nella parte Sud di. Il boato si è sentito a oltre un chilometro di distanza e centinaia di persone si sono riversate in strada., di cui uno (un 30enne) è stato trasportato in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado. Gli altri 7 sono stati curati per “stati di ansia” o ferite provocate a causa della corsa precipitosa fuori dal palazzo. Una ragazza di 15 anni ha riportato un trauma alla caviglia, due persone invece si sono ferite con i vetri rotti per l', la cui onda d'urto ha investito scooter e auto parcheggiati davanti ...

