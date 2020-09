Coronavirus, esperto britannico: “Rimarrà con noi per sempre, non è il vaiolo” (Di sabato 12 settembre 2020) Il Coronavirus “non è come il vaiolo“, è destinato a restare con noi “per sempre“: lo ha affermato Mark Walport, esperto dell’istituto di ricerca britannico Ukri e membro del Gruppo scientifico di consulenza per le emergenze del governo (Sage). L’esperto ha spiegato alla BBC che per controllare la pandemia ci sarà bisogno di “una vaccinazione globale“: il nuovo virus non è paragonabile al vaiolo, che “si è potuto sradicare con il vaccino“. “Questo è un virus che resterà con noi per sempre in una forma o l’altra e quasi certamente richiederà più vaccinazioni“. “Meno di una persona su cinque nel Paese è stata contagiata, dunque ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Il“non è come il vaiolo“, è destinato a restare con noi “per“: lo ha affermato Mark Walport,dell’istituto di ricercaUkri e membro del Gruppo scientifico di consulenza per le emergenze del governo (Sage). L’ha spiegato alla BBC che per controllare la pandemia ci sarà bisogno di “una vaccinazione globale“: il nuovo virus non è paragonabile al vaiolo, che “si è potuto sradicare con il vaccino“. “Questo è un virus che resterà con noi perin una forma o l’altra e quasi certamente richiederà più vaccinazioni“. “Meno di una persona su cinque nel Paese è stata contagiata, dunque ...

