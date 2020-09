Calciomercato Genoa, Preziosi scatenato: colpi già chiusi e altri botti in arrivo (Di sabato 12 settembre 2020) Calciomercato Genoa – L’ultima stagione ha lasciato il segno. Il Genoa è reduce da un campionato molto deludente, è riuscito a raggiungere la salvezza ma il rendimento non può essere considerato all’altezza. Nonostante l’obiettivo raggiunto il club ha deciso di esonerare il tecnico Nicola e affidare la panchina a Maran, l’ex Cagliari è sicuramente un buon tecnico e può regalare soddisfazioni alla piazza. Il presidente Preziosi si è scatenato e ha intenzione di costruire una squadra forte per la prossima stagione, le prime mosse sono veramente incoraggianti. Il porta è tornato Perin che è una sicurezza tra i pali, in difesa è arrivato Czyborra, per il centrocampo Zajc. E’ ai dettagli anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)– L’ultima stagione ha lasciato il segno. Ilè reduce da un campionato molto deludente, è riuscito a raggiungere la salvezza ma il rendimento non può essere considerato all’altezza. Nonostante l’obiettivo raggiunto il club ha deciso di esonerare il tecnico Nicola e affidare la panchina a Maran, l’ex Cagliari è sicuramente un buon tecnico e può regalare soddisfazioni alla piazza. Il presidentesi èe ha intenzione di costruire una squadra forte per la prossima stagione, le prime mosse sono veramente incoraggianti. Il porta è tornato Perin che è una sicurezza tra i pali, in difesa è arrivato Czyborra, per il centrocampo Zajc. E’ ai dettagli anche ...

