Cagliari | Sottil | «Sono in una piazza gloriosa Qui per Di Francesco»

Il neo acquisto del Cagliari, Riccardo Sottil, ha commentato attraverso il sito del club il suo arrivo nella società sarda Riccardo Sottil, neo acquisto del Cagliari, ha commentato il suo arrivo nella società sarda attraverso il sito ufficiale del club. Ecco le sue parole: piazza gloriosa – «Appena ho sentito Cagliari non ho dubitato un attimo a venire qua. È una piazza gloriosa, con tanta passione e mi è stato dimostrato tanto affetto all'arrivo all'aeroporto: una bella accoglienza che non mi aspettavo. Sono carichissimo, e non vedo l'ora di iniziare con questi nuovi colori». RUOLO – «Sono un esterno d'attacco, posso ...

