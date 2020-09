Bimba di 4 anni positiva al Covid a Pavia: compagni di asilo e maestre in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Una bambina di 4 anni che frequenta l’asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica.Ats (l’ex Asl) e Comune di Pavia hanno già provveduto a mandare in quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla disinfezione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Una bambina di 4che frequenta l’8 marzo diè risultataal Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica.Ats (l’ex Asl) e Comune dihanno già provveduto a mandare ingli altri 13 bambini di quattro e cinquedella sua sezione e le, provvedendo alla disinfezione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto.

