41 anni dal record di Pietro Mennea | nel ricordo d’oro di un altro campione

A 41 anni dal record Pietro Mennea nei 200 metri piani alle Universiadi di Città del Messico parla un altro grande campione degli anni d'oro. La prima espressione che viene in mente quando si ripensa a Pietro Mennea è: voglia. Voglia di vivere, lottare, correre e superare se stessi. Oggi 12 settembre 2020 lo ricordiamo per uno dei più alti momenti della sua carriera nell'atletica leggera. In Italia è stato il più grande di tutti, senza ombra di dubbio. Scomparso da soli 7 anni, è nato Barletta 1952. Soprannominato La Freccia del Sud, ha messo in bacheca importanti medaglie come quella d'oro nei 200 metri piani e i due bronzi alle Olimpiadi estive di Mosca del ...

