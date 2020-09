Ubisoft tra molestie e abusi: arrivano le scuse del CEO Yves Guillemot prima dell'evento Ubisoft Forward (Di venerdì 11 settembre 2020) Solo poche ore prima dell'inizio del recente Ubisoft Forward, il publisher ha pubblicato un video su Twitter con il CEO Yves Guillemot che si è scusato per l'ormai famosa vicenda dei comportamenti tossici e abusi all'interno dell'azienda. "Quest'estate, abbiamo appreso che alcuni dipendenti Ubisoft non sostenevano i valori della nostra azienda e che i nostri sistemi non sono riusciti a proteggere le vittime del loro comportamento", dice Guillemot nel video. "Sono veramente dispiaciuto per tutti coloro che sono stati feriti."Queste scuse sono state abbastanza "tattiche". All'Ubisoft Forward, la ... Leggi su eurogamer

Ubisoft ha presentato Riders Republic, un nuovo videogioco di tipo multiplayer massivo dedicato al mondo degli sport estremi. Sviluppato da Ubisoft Annecy, Riders Republic invita i giocatori a raggiun ...

L'Ubisoft Forward, l'evento organizzato dalla software house francese che abbiamo seguito ieri sera insieme a voi su Twitch, è stato dedicato ai giochi che sbarcheranno nei prossimi mesi su PC e conso ...

