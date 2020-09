The Walking Dead: previsti spin-off su Negan e Maggie? (Di venerdì 11 settembre 2020) Per quanto riguarda altri spin-off di The Walking Dead, si è parlato di un progetto su Negan e Maggie: ma a quanto pare AMC non è intenzionata a svilupparlo. AMC sta lavorando altri show sull'universo di The Walking Dead ma pare che in nessuno dei progetti in cantiere riguardi uno spin-off su Negan e Maggie (Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan). Entrambi i personaggi compariranno nell'undicesima e ultima stagione della serie, a cui seguirà uno show su Daryl e Carol e una serie antologica, Tales of the Walking Dead. Altre idee su TWD potrebbero essere sviluppate in futuro ma in nessuna di esse sembra esserci spazio per uno show su Negan e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) Per quanto riguarda altri-off di The, si è parlato di un progetto su: ma a quanto pare AMC non è intenzionata a svilupparlo. AMC sta lavorando altri show sull'universo di Thema pare che in nessuno dei progetti in cantiere riguardi uno-off su(Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan). Entrambi i personaggi compariranno nell'undicesima e ultima stagione della serie, a cui seguirà uno show su Daryl e Carol e una serie antologica, Tales of the. Altre idee su TWD potrebbero essere sviluppate in futuro ma in nessuna di esse sembra esserci spazio per uno show sue ...

