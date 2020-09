Tamponi fatti con reagente non autorizzato: aperta un’inchiesta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il laboratorio che durante il lockdown effettuava le analisi sui Tamponi per il coronavirus per conto delle aziende sanitarie della Toscana avrebbe usato un reagente non autorizzato, privo del marchio ‘Ce‘. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli e dal pm Antonino Nastasi. In base a quanto emerso dalle consulenze effettuate per conto della procura dai medici dell’Iss e da quelli dell’Istituto Spallanzani di Roma, il reagente, pur non essendo autorizzato, non avrebbe comunque falsato l’esito degli esami diagnostici. I contratti stipulati dal laboratorio prevedevano l’effettuazione, tra aprile e luglio scorsi, di un massimo di 3mila Tamponi al ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Il laboratorio che durante il lockdown effettuava le analisi suiper il coronavirus per conto delle aziende sanitarie della Toscana avrebbe usato unnon, privo del marchio ‘Ce‘. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli e dal pm Antonino Nastasi. In base a quanto emerso dalle consulenze effettuate per conto della procura dai medici dell’Iss e da quelli dell’Istituto Spallanzani di Roma, il, pur non essendo, non avrebbe comunque falsato l’esito degli esami diagnostici. I contratti stipulati dal laboratorio prevedevano l’effettuazione, tra aprile e luglio scorsi, di un massimo di 3milaal ...

RegioneER : #Coronavirus l'aggiornamento: ??oltre 10 mila tamponi ??152 nuovi positivi ?? 80 asintomatici da controlli regionali… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso registrato oggi, ma altri 57 contagi. Stabili a 9 i pazienti in terapia in… - agorarai : 'Il Governo oggi, oggettivamente, ha gestito in maniera ottimale la pandemia. In Europa questo Governo ha ottenuto… - mafaldina61 : RT @Z3r0Rules: Test PCR vengono fatti a 45 cicli di amplificazione quando si sa che sopra i 30 producono falsi positivi. Lo ripetono ricer… - biif : RT @Z3r0Rules: Test PCR vengono fatti a 45 cicli di amplificazione quando si sa che sopra i 30 producono falsi positivi. Lo ripetono ricer… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi fatti Covid in Campania, via libera ai tamponi fatti dai privati in cliniche e laboratori Il Mattino Doppia seduta a Biella

Due allenamenti oggi per il Torino allo stadio Pozzo - La Marmora di Biella. Al mattino, Marco Giampaolo ha suddiviso l'organico in due gruppi: dopo l'attivazione muscolare ed esercitazioni sulla part ...

Covid, Parruti: saliva bambini se campionata bene è test migliore

Roma, 11 set. (askanews) - Con la riaperture delle scuole aumentano i timori di nuovi contagi. Molte le perplessità tra docenti, dirigenti scolastici, pediatri e famiglie sulla gestione dei casi e sui ...

Due allenamenti oggi per il Torino allo stadio Pozzo - La Marmora di Biella. Al mattino, Marco Giampaolo ha suddiviso l'organico in due gruppi: dopo l'attivazione muscolare ed esercitazioni sulla part ...Roma, 11 set. (askanews) - Con la riaperture delle scuole aumentano i timori di nuovi contagi. Molte le perplessità tra docenti, dirigenti scolastici, pediatri e famiglie sulla gestione dei casi e sui ...