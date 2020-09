Taglio parlamentari, per me il referendum più inutile della storia patria (Di venerdì 11 settembre 2020) È un’epoca sciagurata quella in cui si afferma la logica binaria del sì/no, giusto/sbagliato, vero/falso, mi piace/non mi piace. Ancora più sciagurata se a quella logica rigida, priva di pensiero complesso e manichea, si aggiunge anche la logica quantitativa, per cui si misura il valore di ogni cosa (un’idea, una persona, una misura legislativa) in termini esclusivamente numerici. A tutto questo ci ha ormai abituato la società di Internet, con i social che hanno praticamente imposto uno schema mentale ed esistenziale: una cosa piace o non piace, una persona assume valore (in tutti i sensi, anche economico) in base ai follower, al numero di like, alla quantità di condivisioni che ottengono i suoi post. Un tale scenario si è affermato con buona pace del pensiero complesso, secondo cui a ragionare bene e in profondità emergono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) È un’epoca sciagurata quella in cui si afferma la logica binaria del sì/no, giusto/sbagliato, vero/falso, mi piace/non mi piace. Ancora più sciagurata se a quella logica rigida, priva di pensiero complesso e manichea, si aggiunge anche la logica quantitativa, per cui si misura il valore di ogni cosa (un’idea, una persona, una misura legislativa) in termini esclusivamente numerici. A tutto questo ci ha ormai abituato la società di Internet, con i social che hanno praticamente imposto uno schema mentale ed esistenziale: una cosa piace o non piace, una persona assume valore (in tutti i sensi, anche economico) in base ai follower, al numero di like, alla quantità di condivisioni che ottengono i suoi post. Un tale scenario si è affermato con buona pace del pensiero complesso, secondo cui a ragionare bene e in profondità emergono ...

