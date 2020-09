Speranza: "Vedo la luce in fondo al tunnel. Tra pochi mesi notizie incoraggianti dal mondo scientifico" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Io Vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po’ di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questo periodo dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davvero fondamentali”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un incontro a Bari.“Alle persone - dice - dobbiamo dirlo con la massima serenità: non siamo in una fase di rischio zero, il rischio zero non esiste e chi pensa che possiamo avere rischio zero, vuole in qualche modo tergiversare e dirci qualcosa che non è nella verità. Qui si tratta di abbassare il più possibile il rischio.Ricordate sempre che la chiave essenziale sono i comportamenti ... Leggi su huffingtonpost

