Real Madrid | sondaggio di Juventus ed Inter per Marcelo | il nodo resta l’ingaggio

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il calciomercato è ormai entrato nella fase più calda e le principali big d’Europa sono ancora alla costante ricerca di importanti rinforzi che possano permettere di compiere il salto di qualità. In quest’otticaed, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, avrebbero chiesto informazioni per il terzino del, per capire lae fattibilità dell’affare, ma la richiesta di 8 milioni di ingaggio da parte brasiliano ha fatto desistere entrambe le formazioni italiane.