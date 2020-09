Raid al Roxy bar a Roma, anche per Antonio Casamonica confermata la condanna in Cassazione. Dovrà scontare 6 anni di carcere (Di venerdì 11 settembre 2020) Con la conferma della condanna in Cassazione pure per Antonio Casamonica, si chiude la vicenda giudiziaria legata al Raid punitivo avvenuto al Roxy bar in zona Romanina, a Roma, il giorno di Pasqua 2018. Il verdetto degli ermellini per due dei partecipanti, Alfredo ed Enrico Di Silvio (nipote e nonno appartenenti all’omonimo clan), era già arrivato nel luglio scorso, mentre Vincenzo Di Silvio non ha mai fatto ricorso alla Suprema Corte. Mancava solo il cugino Casamonica, già condannato in appello a 6 anni di reclusione per concorso in lesioni, violenza privata e minacce. Per tutti è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso. I giudici della Quinta sezione della ... Leggi su ilfattoquotidiano

