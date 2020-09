Psg, ufficiale l'arrivo di Florenzi: "Sono in uno dei club migliori d'Europa" (Di venerdì 11 settembre 2020) E' iniziata la nuova avventura di Alessandro Florenzi in terra francese. Il giocatore di proprietà della Roma è arrivato in serata a Parigi ed è stato annunciato dal Paris Saint Germain come nuovo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) E' iniziata la nuova avventura di Alessandroin terra francese. Il giocatore di proprietà della Roma è arrivato in serata a Parigi ed è stato annunciato dal Paris Saint Germain come nuovo ...

OfficialASRoma : Ufficiale: Florenzi ceduto a titolo temporaneo al PSG. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! ?? #ASRoma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Ufficiale: Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain La Roma lo cede in prestito con diritto di… - SkySport : PSG, preso Florenzi dalla Roma: è ufficiale. Le news di calciomercato - VoceGiallorossa : ?? LIVE @Florenzi - Le ultime sulle cifre dell'affare #AsRoma #Calciomercato #Vocegiallorossa - pccpla : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Florenzi al #Psg: l’impatto sui conti della #Roma -