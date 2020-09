PS5 | il marchio per l' upgrade alla next-gen compare sulla box art di Immortals | Fenyx Rising per PS4

(Di venerdì 11 settembre 2020) La copertina per PS4 didi Ubisoft ci ha fornito il nostro primo sguardo aldia PS5, che apparirà presumibilmente sui giochi cross-gen, indicando agli utenti che sarà disponibile anche un'edizione di nuova generazione del gioco.Molti giochi in arrivo saranno lanciati su PS4 / PS5 / XboxSeriesX / Xbox One, in modo simile a quanto era accaduto con l'uscita di PS4 nel novembre 2013. Microsoft ha già mostrato quale sarà il simbolo per i giochi che permetteranno l'a Xbox Series X, e ora è arrivato il turno di Sony.Leggi altro...

