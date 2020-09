Plug-in Hybrid, la soluzione ideale per i pendolari (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono molti i luoghi comuni sulle auto elettrificate PHEV, acrostico di Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Alcuni pensano che sia una tecnologia di transizione verso l’elettrico. Altri si nascondono dietro la ricarica, convinti che non ci siano ancora abbastanza colonnine. Infine quelli dei viaggi lunghi, sostenitori che in autostrada le PHEV consumino di più di quelle normali. E la lista è lontana dall’essere finita. Ma prima che i pregiudizi diventino tabù, ecco le risposte di Audi in tema di elettrificazione delle proprie vetture. Caratteristiche del Plug-in Hybrid Le vetture ibride Plug-in hanno un motore a combustione interna convenzionale e un motore elettrico alimentato con l’energia di una batteria agli ioni di litio dalla capacità di diversi ... Leggi su wired

Umbria24 : Arrivano in Umbria le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe plug-in Hybrid - umbriajournal_ : Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid in Umbria alla Centralcar - markus_auto : Promozione Ford Kuga Plug-In Hybrid, perché conviene e perché no ... - 0zen_ : @sandrobah È hybrid? Plug in!? - motorionline : #BMW #545e xDrive: l’ibrida plug-in da quasi 400 CV si mostra in azione [FOTO e VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Plug Hybrid Plug-in Hybrid, la soluzione ideale per i pendolari Wired.it Land Rover Defender: col Model Year 2021 arriva l'ibrido

La Land Rover Defender si aggiorna con il Model Year 2021 che porta in dote i nuovi motori diesel mild hybrid e benzina plug-in con quest'ultimo in grado di percorrere fino a 43 Km in elettrico. La La ...

Land Rover Defender, arriva l'ibrido plug-in. Diesel tutti 3 litri mild

In Italia dovremo aspettare fine 2020 per scoprire le novità di Land Rover Defender. Tante, perché il fuoristrada introduce la versione ibrida plug-in con carrozzeria 110, una soluzione Hard-Top comme ...

La Land Rover Defender si aggiorna con il Model Year 2021 che porta in dote i nuovi motori diesel mild hybrid e benzina plug-in con quest'ultimo in grado di percorrere fino a 43 Km in elettrico. La La ...In Italia dovremo aspettare fine 2020 per scoprire le novità di Land Rover Defender. Tante, perché il fuoristrada introduce la versione ibrida plug-in con carrozzeria 110, una soluzione Hard-Top comme ...