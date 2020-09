'Pirlo incognita per la Juventus, Luis Suarez non basta. E Ronaldo...' (Di venerdì 11 settembre 2020) Parola di Louis van Gaal alla Gazzetta dello Sport. Juventus, Luis Suarez 'non basta' - Van Gaal, dubbi sulla Juve Luis Suarez sarebbe un innesto positivo per la Juve? 'Il Barcellona con lui e Messi ... Leggi su affaritaliani

Gazzetta_it : Intervista a #VanGaal: '#Pirlo è un’incognita come allenatore. #Conte troppo emotivo' - Affaritaliani : 'Pirlo incognita, Suarez non basta. E Ronaldo...' - Affaritaliani : 'Pirlo incognita per la Juventus, Luis Suarez non basta. E Ronaldo...' - ilcirotano : Van Gaal: 'Pirlo incognita come allenatore. Conte troppo emotivo' - - ilbianconerocom : Van Gaal: 'Pirlo è un’incognita. De Ligt? Meglio De Jong. Juve, Suarez ha un problema' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo incognita Van Gaal: "Pirlo incognita come allenatore. Conte troppo emotivo" La Gazzetta dello Sport "Pirlo incognita per la Juventus, Luis Suarez non basta. E Ronaldo..."

Andrea Pirlo alla Juventus? "E' stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici, anche perché purtroppo nella cultura ...

Juve, Van Gaal: "Pirlo è un'incognita, Ronaldo non basta"

Il tecnico olandese Louis Van Gaal in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto alcune osservazioni sul cambio di gestione alla Juventus: “Andrea Pirlo alla Juventus? E’ stato il migliore da gi ...

Andrea Pirlo alla Juventus? "E' stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici, anche perché purtroppo nella cultura ...Il tecnico olandese Louis Van Gaal in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto alcune osservazioni sul cambio di gestione alla Juventus: “Andrea Pirlo alla Juventus? E’ stato il migliore da gi ...