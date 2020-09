Ospiti prima puntata Domenica In, c’è Conte. Salvini polemizza (Di venerdì 11 settembre 2020) Domenica In, Ospiti in studio – Tra due giorni tornerà su Rai 1 Domenica In. prima puntata della nuova stagione televisiva: alla conduzione Mara Venier, che dà qualche anticipazione su quello che vedremo. Tutti gli appassionati di Domenica In, l’appuntamento pomeridiano festivo di Rai1, hanno cerchiato in rosso la data del 13 settembre. Dopo domani, infatti, torna in onda la popolare trasmissione condotta da Mara Venier e le novità non saranno poche. Si tornerà in studio praticamente senza pubblico, con i membri dell’orchestra in numero ridotto così come ridotto sarà il numero degli Ospiti che parteciperanno alla trasmissione: 8. Già annunciati per Domenica Loretta Goggi (che aveva ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)In,in studio – Tra due giorni tornerà su Rai 1In.della nuova stagione televisiva: alla conduzione Mara Venier, che dà qualche anticipazione su quello che vedremo. Tutti gli appassionati diIn, l’appuntamento pomeridiano festivo di Rai1, hanno cerchiato in rosso la data del 13 settembre. Dopo domani, infatti, torna in onda la popolare trasmissione condotta da Mara Venier e le novità non saranno poche. Si tornerà in studio praticamente senza pubblico, con i membri dell’orchestra in numero ridotto così come ridotto sarà il numero degliche parteciperanno alla trasmissione: 8. Già annunciati perLoretta Goggi (che aveva ...

IlContiAndrea : Nella prima punta di #DomenicaIn ospiti: Romina Power, Loretta Goggi, Claudio Amendola e Anna Tatangelo. In collega… - cinzia_pietro : RT @claudiomontar: Cosa è cambiato ? #rsa fernetti in passato quasi 40 contagi con svariati decessi oggi 8 ospiti positivi tutti asintom… - mtz1305 : RT @claudiomontar: Cosa è cambiato ? #rsa fernetti in passato quasi 40 contagi con svariati decessi oggi 8 ospiti positivi tutti asintom… - AdrianaSpappa : RT @claudiomontar: Cosa è cambiato ? #rsa fernetti in passato quasi 40 contagi con svariati decessi oggi 8 ospiti positivi tutti asintom… - infoitcultura : Porta a Porta torna su Rai 1: gli ospiti della prima puntata di stasera e i 25 anni del programma -

Ultime Notizie dalla rete : Ospiti prima Live Non è la d’Urso, prima puntata: svelati gli ospiti di Barbara d’Urso Lanostratv Zoomarine: quarto appuntamento con il “Festival Monoruota”

Dopo il successo registrato nelle precedenti 3 date, domenica 20 settembre 2020 il Parco ospita il “Festival Monoruota”, l ... è alle ore 13 nell’area Formula Segway, per avere un primo contatto con ...

Coronavirus / Gli ospiti positivi della struttura privata di Sant’Elpidio a Mare trasferiti a Campfilone

SANT’ELPIDIO A MARE – “Sono vicino alla proprietà della struttura privata in cui si è verificato il focolaio di Covid-19 di questi giorni con una vittima, 12 positivi tra gli ospiti e 5 tra gli operat ...

Dopo il successo registrato nelle precedenti 3 date, domenica 20 settembre 2020 il Parco ospita il “Festival Monoruota”, l ... è alle ore 13 nell’area Formula Segway, per avere un primo contatto con ...SANT’ELPIDIO A MARE – “Sono vicino alla proprietà della struttura privata in cui si è verificato il focolaio di Covid-19 di questi giorni con una vittima, 12 positivi tra gli ospiti e 5 tra gli operat ...