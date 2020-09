"Nuevo orden" scatena la rabbia del popolo - (Di venerdì 11 settembre 2020) Pedro Armocida Il film messicano racconta il rischio di una società malata e in furiosa rivolta Venezia. Esterno giorno. Una lussuosa residenza di un alto papavero dell'establishment messicano. Interno giorno. Decine di invitati aspettano la celebrazione del matrimonio della figlia con un altro ricco rampollo. Ognuno di loro porta in regalo una busta con dei soldi e il dubbio, anche della figlia, è che se si tratti di mazzette. Fuori l'eco di rivolte sociali. Niente che le decine di bodyguard delle personalità presenti non possano controllare. Fino a quando però i manifestanti, come veri e propri zombie, irrompono nella villa. Ecco i reietti della società al pranzo di gala per fare la rivoluzione. È un massacro. Inizia così Nuevo orden di Michel Franco, il più dirompente film, visto ... Leggi su ilgiornale

