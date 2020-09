Nasce l'app della Corte costituzionale (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal 9 settembre l'app della ConsultaConsulta, su smartphone o tablet notifiche in tempo realeFunzione di ricerca per l'intera giurisprudenza della CorteDal 9 settembre l'app della ConsultaTorna su Si arricchisce di un nuovo tassello l'informazione sulla Corte costituzionale: è disponibile infatti l'app da scaricare per essere sempre aggiornati sulle ultime della Consulta direttamente su smartphone e tablet. Consulta, su smartphone o tablet notifiche in tempo realeTorna su Dal 9 settembre è disponibile, sugli store e sul sito, l'applicazione della Corte costituzionale, per essere aggiornati in tempo reale su ogni attività della Consulta. Su smartphone o tablet arriveranno le ... Leggi su studiocataldi (Di venerdì 11 settembre 2020) Dal 9 settembre l'appConsultaConsulta, su smartphone o tablet notifiche in tempo realeFunzione di ricerca per l'intera giurisprudenzaDal 9 settembre l'appConsultaTorna su Si arricchisce di un nuovo tassello l'informazione sulla: è disponibile infatti l'app da scaricare per essere sempre aggiornati sulle ultimeConsulta direttamente su smartphone e tablet. Consulta, su smartphone o tablet notifiche in tempo realeTorna su Dal 9 settembre è disponibile, sugli store e sul sito, l'applicazione, per essere aggiornati in tempo reale su ogni attivitàConsulta. Su smartphone o tablet arriveranno le ...

pizzina78 : Nasce la app della comunità solare: Generation Solar. Condivide informazione tra usuari di pannelli solari e con i… - Gaara_sB1tch : @Bishamonz_ Principalmente nasce come youtuber, i suoi contenuti sono il femminismo e le recensioni di film. Ha un… - Industrie40it : Dalla collaborazione di @barillagroup con @microsoftitalia e @softjamIT nasce l'App '????????????????????????????' per il rientro… - Ac2s1 : RT @CorteCost: Nasce la #App della Corte costituzionale, per essere aggiornati in tempo reale su ogni attività della Consulta: decisioni, u… - Lucatt_ : RT @CorteCost: Nasce la #App della Corte costituzionale, per essere aggiornati in tempo reale su ogni attività della Consulta: decisioni, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce app Nasce l’App della Corte Costituzionale Quotidiano di Sicilia Nasce l'app della Corte costituzionale

Tutte le informazioni sulla Consulta saranno immediatamente disponibili su smartphone e tablet. L'app è scaricabile dal sito della Consulta e sugli store Dal 9 settembre l'app della Consulta Consulta, ...

Torino Fashion Week si trasforma in digital grazie ad una Web APP

Torino Fashion Week 2020: L’evento DIGITAL di sfilate, B2B, talk e workshop. Tutto in una Web App per connettere la moda emergente nel mondo. Sfilate in streaming presso la Rinascente di Via Luigi Lag ...

Tutte le informazioni sulla Consulta saranno immediatamente disponibili su smartphone e tablet. L'app è scaricabile dal sito della Consulta e sugli store Dal 9 settembre l'app della Consulta Consulta, ...Torino Fashion Week 2020: L’evento DIGITAL di sfilate, B2B, talk e workshop. Tutto in una Web App per connettere la moda emergente nel mondo. Sfilate in streaming presso la Rinascente di Via Luigi Lag ...