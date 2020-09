Morata Juventus, il ritorno prende forma: tutta la verita, cifre e dettagli (Di venerdì 11 settembre 2020) Morata Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, Alvaro Morata potrebbe far ritorno in bianconero già nel corso dell’attuale sessione di mercato. L’attaccante dell’Atletico Madrid, valutato circa 50 milioni di euro dal club madrileno, potrebbe vestire bianconero solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Morata Juventus, piano C dopo Suarez e Dzeko La Juventus proverà l’affondo su Suarez e Dzeko, ma qualora la doppia pista dovesse complicarsi in maniera totale, Paratici potrebbe puntare forte sul ritorno di Morata. Leggi anche: Juventus-Novara, probabili formazioni: la prima vera sfida di mister ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 settembre 2020)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, Alvaropotrebbe farin bianconero già nel corso dell’attuale sessione di mercato. L’attaccante dell’Atletico Madrid, valutato circa 50 milioni di euro dal club madrileno, potrebbe vestire bianconero solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto., piano C dopo Suarez e Dzeko Laproverà l’affondo su Suarez e Dzeko, ma qualora la doppia pista dovesse complicarsi in maniera totale, Paratici potrebbe puntare forte suldi. Leggi anche:-Novara, probabilizioni: la prima vera sfida di mister ...

