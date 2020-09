Milan, ecco Tatarusanu: visite mediche e poi firma su un triennale (Di venerdì 11 settembre 2020) MilanO - Ciprian Tatarusanu ha iniziato le visite mediche con il Milan . Il portiere rumeno, in arrivo dal Lione, dove la passata stagione era secondo di Anthony Lopes, sarà vice di Gigio Donnarumma ... Leggi su corrieredellosport

Il sogno di Fofana era di giocare in Inghilterra, l’offerta del Leicester l’ha quindi convinto subito, ora il Milan dovrà trovare un nuovo primo obiettivo per la difesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...La Fiorentina mette a segno un ottimo colpo di qualità ed esperienza tesserando il 31enne Giacomo “Jack” Bonaventura a parametro zero e recentemente svincolatosi dal Milan. Il giocatore, a quanto si a ...