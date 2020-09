Mattarella: “Dopo la pandemia riflessione sulle nostre priorità di spesa e di investimenti” (Di venerdì 11 settembre 2020) Bisogna discutere di “come fare tesoro del tempo dell’emergenza, trasferendo sul nostro futuro esperienze, competenze, conoscenze acquisite”. È l’invito che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolge dalle colonne del Corriere della Sera, in occasione della settima edizione dell’iniziativa ‘Il Tempo delle Donne’. Mattarella dice che ci troviamo “a uno snodo cruciale” e che quindi sia il momento di avviare una riflessione “ampia e libera da preconcetti” se sia arrivato il momento, dopo il dramma della pandemia appena vissuto di “modificare paradigmi, reimpostare le priorità, anche di spesa e di investimenti, adottare nuovi e più persuasivi modelli e stili, più attenti alla salvaguardia ... Leggi su ilfattoquotidiano

