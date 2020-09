Luka Modric: “Il Real Madrid gioca più da squadra senza Cristiano Ronaldo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Luka Modric esalta Cristiano Ronaldo, ma mette sul banco un aspetto positivo dopo il suo addio al Real Madrid che lo ha visto poi approdare alla Juventus: “giocare con Cristiano è stato incredibile. Abbiamo vissuto insieme sette anni fantastici, con lui abbiamo vinto tanto – ha detto il croato al Times – Quando la squadra non era nelle migliori condizioni, Cristiano poteva decidere le partite da solo, usando le sue doti migliori: tecnica, ambizione, carattere e qualità. Tutto di lui era speciale, il modo in cui lavorava in allenamento e nelle partite, quindi potevamo sempre aspettarci qualcosa di speciale da lui”. “senza Cristiano, il Real ... Leggi su sportface

di Matteo Marzotti Manca solo l’ufficialità ma l’Arezzo ha in rosa un nuovo centrocampista, il terzo rinforzo del Cavallino da quando si è aperta la finestra di mercato. Dopo Cipolletta e Bortoletti e ...

Luka Modric, il re del centrocampo che dribblava le bombe nelle strade di Zadar

Qualcuno una volta ha detto: “Rompeva più finestre lui con un pallone che i serbi con le loro bombe”. Ventisei anni fa Luka Modric era un rifugiato in fuga dalla guerra dei Balcani. Nel parcheggio di ...

di Matteo Marzotti Manca solo l'ufficialità ma l'Arezzo ha in rosa un nuovo centrocampista, il terzo rinforzo del Cavallino da quando si è aperta la finestra di mercato. Dopo Cipolletta e Bortoletti e ...